Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde meşrubat satan iş yerine gelen maskeli ve şapkalı 2 şüpheli, dükkanın önündeki paletler ile şişe suları 3 tekerlekli motosiklete yükleyerek kaçtı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İş yerinden palet ve su hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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