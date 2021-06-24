Aksaray'da tartıştığı karısını tabanca ile öldürdükten sonra polisle girdiği çatışmada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Eşref Akoda (41), Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki evlerinin önünde eşi Yemen Akoda (38) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, Eşref Akoda, eşine tabancayla ateş ederek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerine de ateş açan zanlı, çıkan çatışmada yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eşref Akoda, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cesetler aynı hastanenin morguna kaldırıldı.