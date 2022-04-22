Son dakika: Aksaray'da kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Aksaray'da kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

22.04.2022 16:58
Son dakika: Aksaray'da kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 12 bin avrosunu dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Aksaray'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 12 bin avrosunu dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Taşpınar Mahallesi'nde ikamet eden M.S'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Bir suça adınızın karıştığını tespit ettik, şüphelileri yakalamak için evinizdeki altın ve paraları incelemek üzere emniyete götüreceğiz." dedi.

M.S, telefonla arayan kişinin hesabına 12 bin avro gönderdi. Bir süre sonra M.S. ile tekrar iletişime geçen dolandırıcılar, ev ve arsa tapularının da üzerlerine geçmesinin gerektiğini söyledi. Dolandırıldığını anlayan M.S. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından kente tapuları almaya gelen şüpheli H.B'yi (21) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Dolandırıcılık, Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Aksaray'da kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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