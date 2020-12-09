Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor - Son Dakika

Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor

09.12.2020 01:02

Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri gece boyunca kent genelinde sıkı denetimler yapıyor.

Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor

AKSARAY - Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri gece boyunca kent genelinde sıkı denetimler yapıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aksaray'da da saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı uygulama ve denetimler yapıyor. 21.00'den sonra özellikle ana arterler ve kentin birçok bölgesinde görev alan ekipler sokağa çıkma kısıtlaması, maske kontrolü yapıyor. Yoldan geçen tüm araçlar durdurularak tek tek kontrolden geçirilirken, kısıtlama ve maske kontrolünün ardından bir bir GBT sorgusundan geçiriliyor. Araçlar plakadan sorgulanıyor, kusurlu görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Yayalar üzerinde de denetim yapan yaya devriye ekipleri yayaları da aynı kontrolden geçiriliyor. Ekipler 21.00'den itibaren kısıtlamanın bittiği saate kadar uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor
Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor
Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor
Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor
Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor
Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor

Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da kısıtlama emniyetin sıkı denetimleriyle geçiyor - Son Dakika


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