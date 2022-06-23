Son dakika: Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı - Son Dakika
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Son dakika: Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı

23.06.2022 15:26
Son dakika: Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı

Bir son dakika haberine göre Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, tartıştığı kayınvalidesini silahla yaraladı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, tartıştığı kayınvalidesini silahla yaraladı.

Paşacık Mahallesi'nde oturan polis memuru T.D. (30) ile eşi R.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı gören R.D'nin annesi Fatma T. (52), kızı ile damadını ayırdı.

Bir süre sonra Fatma T. ile damadı T.D. apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D, üzerinde taşıdığı tabancayla kayınvalidesini ayağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru T.D, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı - Son Dakika

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