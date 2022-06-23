Paşacık Mahallesi'nde oturan polis memuru T.D. (30) ile eşi R.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı gören R.D'nin annesi Fatma T. (52), kızı ile damadını ayırdı.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Aksaray'da polis memuru kayınvalidesini silahla yaraladı - Son Dakika

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