Son Dakika | Aksaray'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Aksaray'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı

30.03.2022 10:44
Son Dakika | Aksaray'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı

Son dakika haber... Aksaray'ın Eskil ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı.

Gençlik Merkezinin açılışını Kaymakam Yunus Coşkun ve Belediye Başkanı Necati Belgemen yaptı.

Belgemen, açılışta, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Gençlik merkezinin içerisinde kütüphanenin de olduğunu belirten Belgemen, "Açılışını yaptığımız gençlik merkezine vatandaşlarımız da gelebilir. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmek adına gençlik merkezi yaptık. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aksaray'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Aksaray'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika
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