Seyir halindeki hafif ticari aracın bagajından düşen bebek öldü

Aksaray'da seyir halindeki hafif ticari aracın bagajından düştüğü öne sürülen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Muhammed Metin Bucak (24) yönetimindeki 06 BHU 952 plakalı hafif ticari aracın bagaj kapısı, Aksaray- Ankara karayolunun 12. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı. Aracın bagajında bulunan 1 yaşındaki Muhammed Melik Bucak, bagaj kapısının açılmasıyla yola düştü. Bebek Muhammed Melik Bucak, yoldan geçen diğer araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayı anlatan dede Hasan Bucak, "Çocuk uyuyunca bagajdaki eşyaların üstüne koymuştuk. Bir de baktık çocuk yok. Bagaj açılmış, çocuk bagajdan düşmüş. Fark edince hemen döndük ve emniyeti aradık." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.