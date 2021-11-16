Bölgeden aracıyla geçen İdris Duysak, duruma müdahale ederek eşeği kurtardı. Olayı cep telefonuyla çeken Duysak, eşeğin durumunun iyi olması üzerine serbest bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir