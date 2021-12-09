Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 135 sikke ve 1 kadın heykeli ele geçirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesi'nde M.Ç'nin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları operasyonda M.Ç'yi tarihi eserleri satmak isterken suç üstü yakaladı.

Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 135 sikke, 1 kadın heykeli ve 2 detektör ele geçirildi.

Şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.