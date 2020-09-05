Son Dakika | Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu şahıs yapılan operasyonla uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon Şifahane Mahallesinde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'a doğu illerinden kaçak olarak uyuşturucu madde getirildiği ve bunun kentte bulunan uyuşturucu bağımlılarına satıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, yaptığı inceleme ve araştırma sonucu yabancı uyruklu şahsın kimliğini belirledi. M.D. (24) isimli şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe alan polis bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 3,72 gram Metamfetamin uyuşturucu madde, fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen kağıt parçaları ve bir adet hassas terazi ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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