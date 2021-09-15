Son dakika! Aksaray polisinden uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 kilo 719 gram eroin ve 1 kilo 143 gram metamfetamim maddesi ele geçirildi. Gözaltın alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda bazı şahısların uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu H.D. (31), M.K. (23), H.D. (37), A.L.Ç. (41), B.G. (49), .J.A. (44), A.N. (33) ve K.T. (34) isimli şahısları tespit eden NSM ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri bir bir teknik ve fiziksel takibe aldı. Yaklaşık 3 hafta boyunca süren takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar yapıldı. Hassas burunlu 'Bixi' isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda; 12 kilo 719 gram eroin maddesi, 1 kilo 143 gram metamfetamin maddesi ve 9 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY