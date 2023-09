Vali Hamza Aydoğdu yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Aksaray Uluırmak Uygulama Otelinde, kahvaltı programında yaptığı konuşmada, Aksaray'da 7 ay önce göreve başladığını ve yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

Tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Biz her zaman ve her yerde basın mensuplarının yanındayız. Gazeteciler, herkes uyurken, ailesinden fedakarca çalışmalar yapıyor. Göreve geldiğimizden bu yana 7 ay gibi bir zaman geçti. Bu süre zarfında Aksaray'ı tanıdık. Aksaray İç Anadolu'nun kavşak noktası bir konumda. Türkiye'de Aksaray gibi potansiyeli olan çok az şehir var. Biz bu potansiyeli daha yukarıya çekmek için çalışmalar yürütüyoruz. Biz Aksaray'ın güzelliklerini tanıtmak gibi bir misyona sahibiz. Aksaray'ın veri tabanını oluşturduk. "Vizyon Aksaray" adında bir yapı oluşturduk. Burada Aksaray'la ilgili yapılan ve yapılacak olan her proje burada ve buradan takip ediyoruz yatırımları. Küçük dokunuşlarla büyük işler başardık. Güzel vidolar hazırladık ve bunları servis ediyoruz. Bunlardan güzel geri dönüşler alıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyor. Biz sadece işimizle meşgul oluyoruz. Bizler Aksaray'da birlik ve beraberi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bizler bunu yapmak zorundayız."

Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında da yoğun bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Şu anda kentte salgının yayılma hızının azaldığını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Aşılarımız geldi. 3'üncü faz aşı denemelerinin bitmesi bekliyoruz. Bu aşılar kimlerden başlayacağımız ile ilgili bize bir görev gelecek. Bizde aşıları yavaş yavaş dağıtmaya başlayacağız. Bu aşıları HES koduna göre aşıları dağıtacağız. Bu gün itibarı ile şehrimizde Kovid-19 iyice azaldı. Bu konu ile ilgili Aksaray halkına çok teşekkür ederim. Salgın döneminde bize çok destek oldular. Aşılara gelecek hafta içerisinde başlayacağımızı düşünüyorum."