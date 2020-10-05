Akşehir'de bir araçtan havaya ateş açan kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İlçeye bağlı Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarını değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş eden B.T'yi suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı.
Yapılan aramada tabancaya ait 2 şarjör, 24 mermi ve 12 boş kovan ele geçirildi.
Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, tabanca, şarjörler, mermiler ve boş kovanlara el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Akşehir'de havaya ateş açan kişi yakalandı - Son Dakika