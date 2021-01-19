Son dakika: Akşehir'de Kovid-19 hastalarına sıcak yemek desteği - Son Dakika

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası Tesisleri'nde hazırlanan yemekler, Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastaların evlerine götürülüyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye olarak, koronavirüs salgınının başlamasıyla tedbiri bir an olsun elden bırakmadan vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek adına sıcak yemek dağıtımı yaparak şehirde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu hakim kılmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Akkaya, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden gelen listeler doğrultusunda iç ve dış mahallelerimizde bulunan, tedavi gören hastalarımızın hanelerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 34 hane bu uygulamamızdan yararlanırken, uygulamamızı sürdürmeye devam edeceğiz. En kısa sürede salgının tüm dünyada etkisini kaybederek yok olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerime maske, mesafe, hijyen tedbirlerini elden bırakmamaları düşüncesiyle sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.