Son Dakika | Akşehir'de otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberler... Konya'nın Akşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Gazi Mahallesi Hıdırlık Mevkisinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yangında, alevlerin arasında kalan kaplumbağalar da yanmaktan kurtarıldı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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