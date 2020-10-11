Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, plakasını tespit ettikleri aracı ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 4 parça halinde, 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sürücü Kadir Ç, gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika