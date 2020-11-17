Son dakika: Akşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Antalya yolundaki uygulama noktasında bir araç şüphe üzerine durduruldu.
Araçtakilerin üst aramasında, M.Ö. (28) ve M.Ö'nün (23) üzerinde 25 gram esrar maddesi bulundu. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, adli makamlara sevk edilen M.Ö. (28) de savcılık sorgusundan sonra salıverildi.
- Kaynak: AA
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