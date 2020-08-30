Son dakika! Akşehir heyetinden Bakan Ziya Selçuk'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika! Akşehir heyetinden Bakan Ziya Selçuk'a ziyaret
Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki okullarda yapılan güçlendirme, bakım ve tamirat çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti.
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki okullarda yapılan güçlendirme, bakım ve tamirat çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Bakan Selçuk'a üzerinde Nasreddin Hoca Türbesi bulunan bir tablo hediye eden Başkan Akkaya, "Bilindiği üzere şehrimizdeki 18 okulumuzda güçlendirme, bakım ve tamirat işleri tamamlanmak üzere. Bu konudaki desteklerinden ötürü Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkürlerimizi sunduk. Ayriyeten depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okullarımızın yerine de yeni okulların bir an önce yapılması için kendilerine taleplerimizi ilettik. İnşallah Akşehirimiz yıkılan okullarının yerine depreme dayanıklı ve güvenli okullarına kısa sürede kavuşacaktır. Ben Akşehirimizde gerçekleştirdiği değerli çalışmalar için Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendiye ve bölgemiz milletvekili Orhan Erdem Beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KONYA
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