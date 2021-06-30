Son dakika: AKSEKİ'DE MEZARLIKTA YANGIN - Son Dakika

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın 1 saatte söndürüldü.

Akseki'ye bağlı Çanakpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Akseki Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ve 20 orman işçisi alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek verdi. Yapılan çalışmaların ardından yangın 1 saat içinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle mezarlıktaki otlar ve ağaçlar yanarken, bazı mezarlıkların da zarar gördüğü belirtildi.