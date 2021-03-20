Son dakika! Akseki'de zabıta ekipleri pazar yerinde Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Akseki Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pazar yerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdürdü.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçede kurulan pazar yerlerini detaylı şekilde inceleyen ekipler, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yaptı.

Ekipler, maske takmayan esnaf ve vatandaşları da uyardı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, gazetecilere, Kovid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

Zabıta ekiplerinin pazar yerlerinde denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Özkan, "Vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu işin üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Biz belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Esnaf Ragıp Çetin de denetimlerden memnun olduklarını kaydetti.