Son dakika... Akşener: Gaz, hayırlı uğurlu olsun inşallah - Son Dakika

Akşener: Gaz, hayırlı uğurlu olsun inşallah

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna müjde olarak duyurulan doğalgaz rezervinin keşfi ile ilgili, 'Hayırlı olsun. Türkiye'ye dair her faydalı iş, her faydalı adım; işte gaz bulundu, gazın Türkiye'ye getireceği gibi her faydada elbette çok memnun oluruz. Yurt gezileri kapsamında bugün Çorum'da esnafları ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna müjde olarak duyurulan doğalgaz rezervinin keşfi ile ilgili soruya, 'Hayırlı olsun. Türkiye'ye dair her faydalı iş, her faydalı adım; işte gaz bulundu. Gazın Türkiye'ye getireceği gibi her faydada elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarım bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez. Hayırlı uğurlu olsun inşallah' yanıtını verdi.

'İstanbul Sözleşmesi' hakkında da görüşlerini bildiren Akşener, 'Ben İstanbul Sözleşmesi konusunda çok netim. İstanbul Sözleşmesi'ndeki ortak nokta kadının şiddet, geri kalmışlığı, ekonomide, kazançta, istihdamda eşitliğinin sağlanması, kadının güçlenmesini sağlaması dolayısıyla sözleşmenin öznesi kadın ve bunun üzerinden çıkarılan bir tartışmayı yanlış buluyorum' dedi.