İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Akşener'in mesajı şöyle:

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Akşener: 'Türk Milleti'nin, Devletini Sokaktan Topladığı 15 Temmuz Darbe Girişiminin Yıl Dönümünde; Şehitlerimizi Rahmetle Anıyor, Gazilerimize Uzun... - Son Dakika

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