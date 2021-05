Son dakika: (AKTÜEL GÖRÜNTÜ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz seviyesinden 587 metre uzunluğuna sahip bu kule, İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi açılış töreninde katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, "Çamlıca Camii'ni bitirdik caminin kıble tarafı işgal altındaydı. O metal kuleler adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği diyorsanız orada o kirlilik var. Biz bu kirliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hem bunun gayreti hasreti içinde olduk. Acaba Adalar'a mı kaldırsak acaba burada farklı bir uygulama mı yapsak hep bunları düşündük. Sonunda dedik ki biz yapacağımız kulemize bunları yerleştirebilir miyiz, yerleştiririz. 100 kadar olur mu, olur" diye konuştu.

"ÇEVRECİLİK LAFLA OLMUYOR"

"100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olması ayrı bir başarımız oldu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyor, onları da kutluyoruz. Bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdik. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem mükerrer yatırımların önüne geçecek hem çevre kirliliğini önleyecek hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuştur. Çevrecilik lafla olmuyor. İspatı vücutla oluyor. Bu iş aklidir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Teröristler geldiler yaktılar yıktılar, biz ise yakılan yerlere anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor" dedi.

"İSTANBUL'UN EN YÜKSEK YAPISI UNVANINA SAHİPTİR"Konuşmasında kule hakkında bilgiler veren Erdoğan," Çamlıca'da faaliyete geçen projemizi sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Fransız düşünür Lamartine'in "Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım" bu ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun esere kavuşmasından şahsım milletim adına memnuniyet duyuruyorum. Deniz seviyesinden 587 metre uzunluğuna sahip bu kule, İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerinde Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Çamlıca Kulesi'nin inşasından emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"HAZİRAN SONUNDA KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ ATILACAK"" Türkiye, dünyanın en stratejik pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyasında kurulmuş böyle bir ülke" diye konuşan Erdoğan, "İstanbul bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul bu güzel coğrafyanın kalbi durumundadır. Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerimiz, oradaki tüm vatandaşlarımız öyle veya böyle İstanbul ile irtibattadır. İstanbul 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Nüfusumuzun ve iş gücümüzün neredeyse 5'te 1'ini barındıran İstanbul, vergi gelirlerimizin yarıya yakınını üretmektedir. İstanbul böyle bir şehir. Dünyada böylesine eski yerleşime sahip, böylesine çok tarihi mekanı olan, 3 büyük devlete başkentlik yapmış, eğitimden, turizme böylesine güçlü alt yapı inşa etmiş, ekonomiden, sanata her alanda küresel düzeyde en üst seviyeye ulamış başka bir şehir göremezsiniz. Deniziyle, boğazıyla adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, boğazın altından geçen tünelleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. Ayasofya'ya bir yıl önce açtık, Taksim Camii'nin açılışını dün yaptık. Bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar. Varsın olsunlar. İstanbul'umuza kazandırdıkça onların onuru bunlardan şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda coğrafi güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinden tane 6 köprü göreceksiniz ve bu 6 köprü ile adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak ve bunlar nereden çıkardılar bunu diyecekler malum tipler ama biz yapacağız. Biz tarihe not düşüyoruz" ifadesini kullandı. "İSTANBUL'UN ÜZERİNE ÇÖKEN KARABULUTLARI BİRER BİRER DAĞITTIK"İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, " İçimiz burkuldu, parçalandı, yüreğimiz dağlandı. En temel sorunlardan başlayarak İstanbul'un üzerine çöken karabulutları birer birer dağıttık. Çünkü biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu" diye konuştu.

"HER ESERİN ETKİSİ DALGA DALGA TÜM ÜLKEYE YAYILIYOR"Erdoğan," İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabi bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim çok zor. Anlamıyorlar. Halbuki mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor. Mesela geçtiğimiz günlerde sonradan ilave edilen kısım hariç Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Mesela İstanbul'da yapılan sanayi, ticaret, finans, turizm, kültür, sanat, spor yatırımları sadece İstanbul'a mı değer üretiyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin etkisi dalga dalga tüm ülkeye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için kalpten gelen aşkla bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz. Sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. İlk belediye başkanı olduğumda çay, simidi ilk kez İstanbulluya Çamlıca Tepesi'nde ikram ettik. Piyasadan çok daha ucuza satıyorduk. Tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim değil hadim olmak için harcadık ve zerre kadar da pişmanlık duymadık duymuyoruz. Bundan sonra da Rabbimin verdiği her nefesi şehrimiz için kullanmak en büyük duamızdır. Malum Büyük Çamlıca Camii'mizi bitirdik. Bu arada yine Çamlıca'ya dev bir Türk bayrağı kulesini diktik. 111 metre uzunluğunda bir direk. Bayrağımızın yüz ölçümü 1000 metrekare. Bayrakların ölçüsünün gereği olduğu için bu şekilde yapıldı. Gerekirse daha büyüğünü yapabiliriz. İstanbulumuza ülkemize bu yakışır. Kulemizle beraber ayrı bir güzelliği buraya üçlüyü, Çamlıca'nın tepesine nakşettik" diyerek sözlerini tamamladı.

Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'ni gezdi, incelemelerde bulundu. Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.