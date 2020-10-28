Son dakika: Aküden elektrik akımına kapılan genç hastanelik oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'da aküden elektrik akımına kapılan bir genç hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da aküden elektrik akımına kapılan bir genç hastaneye kaldırıldı. Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf K. (17) isimli genç boş arazide bulduğu araç aküsü ile uğraştığı sırada elektrik akımına kapılarak baygınlık geçirdi. Şahsın durumunu gören çevredekiler 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf K.'yi ambulansa ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yusuf K.'nin kaç voltluk bir akıma kapıldığı bilinmiyor. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti

Orman yangınında tahliye edilen fabrikanın önünde otomobiliyle hortuma kapılan kadının beli kırıldı

Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de

Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı! Aliyev, Berde için intikam yemini etti

Boşanmak istemeyen kadın, kocası ve akrabaları tarafından sokak ortasında dövüldü

Boşanmak isteyen eşinin kapısını çilingir yardımıyla açtırıp öldüren koca, vicdan azabından teslim olmuş

Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi

İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım