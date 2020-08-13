Son dakika... Akülü engelli aracıyla tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Akülü engelli aracıyla tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bedensel engelli bir vatandaşın akülü engelli aracıyla tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, Kadıköy'de Bostancı köprüsünde öğlen saatlerinde meydana geldi. Bedensel engelli bir şahıs akülü aracıyla yola çıktı. Akülü araçta dizine bir bayan şahsı oturtan engelli şahıs trafikte yürekleri ağza getirdi. Karşılıklı iki şeritte trafiğin aktığı yolda akülü araçla kontrolsüz bir şekilde ilerleyen şahıs korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Araçlar trafikte durup engelli vatandaşa yardım etmek istese de çoğu kişi aldırış etmeden yoluna devam etti. Trafik ışıklarını geçen engelli vatandaş bir ara sokağa girerek gözden kayboldu. Trafiği tehlikeye sokan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.