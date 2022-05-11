Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü

11.05.2022 09:34

Son dakika gündem haberi... Al Jazeera'nin muhabiri Shireen Abu Akleh, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu başından vurularak öldürüldü.

Al Jazeera'nin muhabiri Shireen Abu Akleh, Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu başından vurularak öldürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera haber kanalı tarafından yapılan açıklamada, muhabir Shireen Abu Akleh'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Abu Akleh'in Cenin'deki İsrail baskınına ilişkin haber yaptığı sırada kafasına kurşun isabet etiği ifade edildi. Al Jazeera, muhabirin vurulduğu sırada üzerinde basın yeleği olduğunu açıkladı. Çıkan çatışmada Filistinli gazeteci Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığı ancak durumunun stabil olduğu bildirildi. İsrail ordusu ise, askerlerle Filistinli silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada gazetecilerin vurulmuş olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Al Jazeera Arapça'nın önde gelen isimlerinden biri olan Akleh, 15 yıldır İsrail-Filistin çatışmalarını takip ediyordu.

(Muhammed Rabah - İHA)

Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü
Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü
Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü
Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü Son dakika haber | Al-Jazeera'nın kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli gazeteci yaralandı (2) İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli gazeteci yaralandı (2)

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:14:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Al Jazeera muhabiri, İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement