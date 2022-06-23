Son Dakika | alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Son Dakika | alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü

23.06.2022 23:50
Son Dakika | alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde Samet Karaarslan (32), borç- alacak nedeniyle tartıştığı babası Yahya Karaarslan (60) tarafından bıçakla öldürüldü.

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde Samet Karaarslan (32), borç- alacak nedeniyle tartıştığı babası Yahya Karaarslan (60) tarafından bıçakla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli baba, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Körliman Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Karaarslan, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle oğlu Samet Karaarslan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Karaarslan, elindeki bıçakla oğlunu, karın bölgesinden bıçakladı. Samet Karaarslan kanlar içinde yığılırken, şüpheli baba ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Karaarslan, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet Karaarslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi baba Karaarslan ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Tirebolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | alacak nedeniyle tartıştığı oğlunu bıçakla öldürdü - Son Dakika

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