ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada - Son Dakika

ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada

15.03.2021 14:04

Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kameradaISPARTA'nın Gönen ilçesinde mahalle muhtarı olan Gökhan Ayan, iddialara göre, alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası, Gönen Belediyesi zabıta amiri, yeğeni ve onun babasının da bulunduğu bir grubun...

Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada

ISPARTA'nın Gönen ilçesinde mahalle muhtarı olan Gökhan Ayan, iddialara göre, alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası, Gönen Belediyesi zabıta amiri, yeğeni ve onun babasının da bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı. Muhtarın darp raporu alıp şikayetçi olduğu olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 12 Mart günü saat 18.30 sularında meydana geldi. İddialara göre Gölet Evleri Mahallesi muhtarı olan ve market işleten Gökhan Ayan ile iş yerine gelen A.A. ve oğlu D.A. arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.A. yanındaki bıçakla Gökhan Ayan'a saldırmaya çalışırken, araya giren bir vatandaş tarafından marketten çıkarıldı. Tekrar markete girmeye çalışan D.A.'ya bu kez muhtar Ayan ruhsatlı tabancasını doğrulttu. Araya giren vatandaşların sakinleştirmesiyle A.A. ve D.A. olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra D.A., Gönen Belediyesi zabıta amiri olan amcası S.A. ile muhtar Gökhan Ayan'ın iş yerine tekrar geldi. Burada devam eden tartışma sonrasında zabıta amiri S.A., yeğeni D.A. ve onun babası A.A. ile beraberindeki bir grup marketin içinde Muhtar Ayan'ı darp etti. Kavga sırasında olay yerinde bulunan polis ekipleri, kavgayı biber gazı kullanarak ayırdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan olay marketin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde A.A. ve D.A. marketin içinde Muhtar Ayan ile tartışıyor. Bir süre sonra D.A. belinden çıkardığı bıçak ile saldırmaya çalışırken, bir vatandaş tarafından engelleniyor. Marketten dışarı çıkartılan D.A. kapıyı tekrar zorlarken, bu kez Muhtar Ayan belinde bulundurduğu ruhsatlı tabancasını D.A.'ya doğrultuyor. Yaşanan olay sonrası ayrılan D.A. bir süre sonra bu kez zabıta amiri olan amcası S.A. ile markete tekrar geliyor. S.A. ile arkasından gelen bir grup Muhtar Ayan'a saldırıyor. Olayda polis ekiplerinin kavgayı biber gazı ile ayırmaya çalıştığı görülüyor.

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Muhtar Gökhan Ayan, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim alacak verecek meselemizdi. Zabıta amiriyle bu olayın hiçbir alakası yok. Yeğenleriyle konumuz. Aramızdaki sorunu halletmek için arkadaşlar dükkana geldi. Daha sonra yeğeni tarafından bıçaklı saldırıya uğradım. Ben emniyeti aradım. Emniyet mensupları gelene kadar saldırı devam etti. Emniyet mensupları geldikten sonra kendisine genç olduğu için şikayetçi olmadım. Fakat arkasından eve giderek zabıta amiri ve oğullarıyla tekrar iş yerime gelip, beni darp ettiler. Bu çok üzücü bir olaydı. Gerçekten biz istemedik böyle olmasını ama başımıza geldi. Ben olaydan sonra darp raporu aldım. Şikayetçi oldum. Adli süreç başladı. Kendilerine uzaklaştırma karara verildi. Artık süreci bekliyoruz" dedi.

Gazetecilerin ulaştığı zabıta amiri S.A. ise olayla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada
ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA Alacak verecek anlaşmazlığında, muhtara iş yerinde saldırı kamerada - Son Dakika


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