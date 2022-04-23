Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı

23.04.2022 14:10

Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı Aksaray'da alacaklısını silahla vuran baba ve darp eden oğlu polisin operasyonuyla yakalandı.

Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da alacaklısını silahla vuran baba ve darp eden oğlu polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ereğli Kapı Mahallesi 1424 Sokak Gülbahçe Sitesinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan 8 ay önce taksitle araç satın alarak Aksaray'a getiren Deniz Can C. satışını aldığı aracın ödemesini kısmen yaptı. 8 ay boyunca babası Mahir C. ile birlikte Aksaray'daki firmalarında aracı kullanan baba ve oğlu iddiaya göre aracın taksitlerini ödemedi. Alacaklı olan Abdi Ş. ile ağabeyi Ali Ş'nin telefonlarına da cevap vermediği öne sürülen baba ve oğlu parayı ödemek istemedi. Bunun üzerine memleketlerinden yola çıkan abi kardeş Aksaray'a gelerek baba ile oğlunun evine gitti. Site önüne alacaklılarının geldiğini haber alan Mahir C. evinde bulundurduğu ruhsatsız tabancayı alarak dışarıda bekleyen abi ve kardeşiyle tartışmaya başladı. Kavga anında sinirlenen Mahir C. belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek Abdi Ş.'ye ateş açtı. Abdi Ş, sol bacağından yaralanırken, silahla vurma anı anbean sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada Ali Ş. de eli silahlı babanın oğlu olan Deniz Can C. tarafından darp edildi. Kardeşleri yaralayan Mahir C. ve oğlu olay yerinden kaçarken, site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı abi kardeş ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardındın kısa sürede polisin operasyonuyla yakalanan baba ve oğlu gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Baba ve oğlu buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı
Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı
Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı
Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı
Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı
Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alacaklısını vuran adam, polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


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