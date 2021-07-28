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Son dakika: Alanya Belediyesi'nden sosyal medyadaki barınaktaki kedi ve köpekler ölüyor paylaşımına yalanlama - Son Dakika

Son dakika: Alanya Belediyesi'nden sosyal medyadaki barınaktaki kedi ve köpekler ölüyor paylaşımına yalanlama

28.07.2021 16:43
Son dakika: Alanya Belediyesi'nden sosyal medyadaki barınaktaki kedi ve köpekler ölüyor paylaşımına yalanlama, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bazı köpek ve kedilerin yetersiz bakım nedeniyle öldüğüne dair sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin, gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bazı köpek ve kedilerin yetersiz bakım nedeniyle öldüğüne dair sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin, gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Yücel, Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada hayvan rehabilitasyon merkeziyle ilgili söylenenlere cevap vermek için basın toplantısı yapma gereği duyduğunu dile getirdi.

Barınağa gizlice ve izinsiz giren bir kişinin bazı uyuyan ve dinlenen kedi ve köpekleri cep telefonuyla görüntülendiğini, ardından sosyal medyada bakımsızlıktan ölmüş gibi gösterildiğini aktaran Yücel, öldü denilen hayvanların, canlı olduğunu, basın mensuplarıyla yaptıkları turda gösterdiklerini kaydetti.

Yücel, konuyla ilgili yetkili yerlere suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mahkeme kararıyla bu kişilerin sosyal medya hesaplarına erişim kapatıldı. Veteriner hekim ile teknik ekibimiz resmi tatil olması nedeniyle kurban kesim noktaları da dahil olmak üzere Kurban Bayramı'nda vardiyalı şekilde çalıştı. Bu arkadaş veya arkadaşlar profesyonelce, toplumu galeyana getirerek, burada çalışan müdürlerimizi, veteriner hekimlerimizi ve personelimizi töhmet altında bıraktılar. Bunu art niyet olarak kendi ticari işleri, menfaatleri için yapanlar, mutlaka adaletin önünde hesap verecekler."

Burada her ay 10-15 arası hayvanı sahiplendirdiklerini, 80-100 arasındakini de kısırlaştırdıklarını aktaran Yücel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde sadece kedi-köpek değil, yaralı kartal, atmaca, şahin, ceylan gibi yaban hayvanlarının da iyileştirilerek doğaya tekrar kazandırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Adem Murat Yücel, Alanya, Köpek, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Alanya Belediyesi'nden sosyal medyadaki barınaktaki kedi ve köpekler ölüyor paylaşımına yalanlama - Son Dakika


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