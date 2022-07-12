İlçede bir süredir yerleşik yaşayan İvan Zholobov (22), Tosmur Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 8. katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kaynak: AA

Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Alanya'da apartman boşluğuna düşen yabancı uyruklu genç öldü - Son Dakika

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