Son Dakika | Alanya'da aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü öldü

Son dakika haberleri: Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 05.30 sıralarında Alanya'nın kırsalında bulunan Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gödüre Yaylası istikametine seyir halinde olan Durmuş Şahiner (23) idaresindeki 07 E 0328 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafında bulunan uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak ters duran araçtaki sürücü Şahiner'in ekipler tarafından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahiner'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Şahiner'in cenazesi bugün Şıhlar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:44

Kaynak: İHA

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