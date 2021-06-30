Son dakika haberi! ALANYA'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Alanya'nın İncekum bölgesinde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale için hızla ekipler yönlendirildi. Bölgeye ulaşan 4 helikopter alevlere havadan müdahalede bulunurken, 5 arazöz, 1 ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla da kara ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan hızlı müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.