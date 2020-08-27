Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine farklı zamanlarda 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adresler ve şüphelilerin üst aramasında, 18,9 gram eroin, 23,3 gram metamfetamin, 574 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda M.G, T.B, Ö.Ç, M.K, Ü.A, Y.T, A.D. ve E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.A, A.D. ve E.D çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haklarında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılan diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.