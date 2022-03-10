Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde sabit uygulama noktasında şüphe üzerine hurda demir yüklü kamyoneti durdurdu.
Ekipler, incelemelerde O.B'nin, Antalya Su ve Atık su İdaresine (ASAT) ait yaklaşık 600 kilogram hurda çalıntı demiri, M.A.'dan 2 bin 600 liraya satın aldığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A. ile O.B'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Alanya'da hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika