Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzü maskeli şekilde motosikletle gelip tabancayla rastgele ateş açması sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, geçen 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yüzü maskeli iki kişi, motosiklet ile gelip bir otelin alt tarafında bulun butiğe doğru ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. O sırada orada bulunan 29 yaşındaki Ömer T.'nin vücudunun farklı bölgesine 2, aynı yaştaki Engin D.'nin ise ayağına 1 kurşun gelerek yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan yaralılar bir süre sonra taburcu oldu. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra incelemelerde bulunup kaçan şüphelilerin yakalanması çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırgan F.T. (18) ve motosikleti kullanan A.M. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, F.T.'yi Antalya'daki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın azmettiricisi aranıyor

Ayrıca soruşturma kapsamında olayın azmettirici olduğu öne sürülen Y.T. ve A.M.'nin polis tarafından yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA