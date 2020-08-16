Son Dakika | Alanya'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri ilçedeki bir iş yerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen polis, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 600 adet makaron ele geçirdi. İş yeri sahibinin hakkında ise 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:22

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) Kral : Yasakla nerden geliyor bu kadar tutun önce kaynak kesilecek ve durdurulacak ki sorun kalksın yanlış bilmiyorsak devlete vergi olarak gitmiyo bu sarma tutun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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