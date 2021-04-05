Son dakika! Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 75 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika! Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 75 kişiye ceza kesildi
05.04.2021 14:43
Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 186 bin 750 lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 75 kişiye 186 bin 750 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik çalışma yaptı.
Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye 186 bin 750 lira ceza kesildi.
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