Antalya 'nın Alanya ilçesinde akademisyen ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yamaç paraşütü atlayışı yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı - Son Dakika

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