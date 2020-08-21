Son dakika! Alanya'da polisten kıraathaneye kumar baskını - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir kıraathaneye düzenlediği baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi.

Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 23.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 5 bin 300 TL ile çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun pulu ele geçirildi. Kumar oynadığı iddia edilen 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANTALYA