Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI

01.03.2022 13:08

Son dakika gündem haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma operasyonunda evde 853 litre sahte içki ele geçirildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma operasyonunda evde 853 litre sahte içki ele geçirildi.

Kargıcak mahallesinde oturan K.K.'nın evinde sahte içki ürettiği bilgisinin alınması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Evde yapılan incelemede, alkol üretimi için kullanılan arıtma sistemi, 130 litre viski, 150 litre şarap, 170 litre bira, 200 litre rakı, 200 litre brendi, 3 litre tekila olmak üzere 853 litre sahte içki ele geçirildi. 22 litre etil alkol ve 200 litre damıtılmaya suma ele geçirildi. K.K. gözaltına alındı.

Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI
Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI
Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI

YORUMLAR
500
Sahte içki üretimine suçüstü: 853 litre el yapımı içki bulundu Sahte içki üretimine suçüstü: 853 litre el yapımı içki bulundu Son dakika haberleri... Alanya'da mermer atölyesinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberleri... Alanya'da mermer atölyesinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Jandarma, Kargıcak, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI - Son Dakika


Son Dakika
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... ALANYA'DA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN EVE JANDARMA BASKINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement