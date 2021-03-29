Son dakika haberi... ANTALYA Uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Polisler bu çalışmalar kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi'nde 2 ayrı adreste uyuşturucu yetiştirildiği ve ticareti yapıldığı bilgisini alarak harekete geçti.

Polisler belirlenen adresten çıkarak yaya olarak ilerleyen K.P.'yi takibe alırken, bir süre sonra şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 8,79 gram esrar ele geçirildi. Ardından ekipler şüphelinin uyuşturucu satın aldığı adrese de operasyon yaptı. Operasyonda evdeki G.S.H. de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 19,35 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. K.P. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli G.S.H. adliyeye sevk edildi.