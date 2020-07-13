Son Dakika | Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı - Son Dakika

Son Dakika | Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satmaktan tutuklu yargılanan 3 sanık, toplam 30 yıl hapis ile 61 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satmaktan tutuklu yargılanan 3 sanık, toplam 30 yıl hapis ile 61 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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Geçen yıl 19 Mayıs'ta Gaziantep'ten otobüsle Alanya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, otobüsü ilçe girişinde durdurdu. Otobüste yakalanan şüpheli Uğur A.'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramada kıyafetler arasında gizlenmiş bir miktar sentetik kannobiod ve metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uğur A.'nın getireceği uyuşturucuyu satın alacak olan Doğukan Ş. ve R.D. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklu yargılanan yaşı küçük olan sanık R.D., Doğukan Ş. ve Uğur A., Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında pişman olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Doğukan Ş.'nin 10 yıl hapis ve 20 bin TL, Uğur A.'nın 12 yıl hapis ve 25 bin TL, R.D.'nin ise 8 yıl hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmanın ardından 3 sanık tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Alanya'da uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı - Son Dakika
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