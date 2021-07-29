Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda, 3 dönüm zirai alan zarar gördü.
İlçenin Demirtaş ve Beyreli mahallelerindeki zirai alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangınlara Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 7 itfaiye aracı müdahale etti.
Demirtaş Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarına katılan 3 beton mikserinin sürücüleri tarafından, alevlerin üzerine beton döküldü.
Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar kontrol altına alındı. Yangınlarda 3 dönüm zirai alan zarar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Alanya'da zirai alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Son Dakika