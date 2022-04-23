Son dakika! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

23.04.2022 15:01
Son dakika! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bektaş Mahallesi'ndeki adreste Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine dair bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen daireye baskın düzenledi. Bir odanın seraya çevrildiğini belirleyen jandarma ekipleri, 6 kök Hint keneviri, 800 gram kubar esrar, LED ışık, küçük ve büyük vantilatör, termometre, alüminyum folyo, karbonmonoksit tüpü ve hortum ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.O.A'nın karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Hint Keneviri, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı koltuğu neden çocuklara devredilmedi? Erdoğan yanıtladı: Salgın sebebiyle...
14:55 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm: Tunç Kökkaya hayatını kaybetti
14:54 Altıncı kattan düşen küçük Azra'yı vatandaşlar kurtardı: İşte o anlar
14:51 Survivor'da ilginç tesadüf: Yağmur dört yıl önce de 83. bölümde elenmiş
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 15:07:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement