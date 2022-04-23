Son dakika! Alanya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bektaş Mahallesi'ndeki adreste Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine dair bilgi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen daireye baskın düzenledi. Bir odanın seraya çevrildiğini belirleyen jandarma ekipleri, 6 kök Hint keneviri, 800 gram kubar esrar, LED ışık, küçük ve büyük vantilatör, termometre, alüminyum folyo, karbonmonoksit tüpü ve hortum ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.O.A'nın karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.