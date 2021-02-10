Son Dakika: Alanyaspor'a evinde 3-2 mağlup olan Galatasaray, kupaya veda etti - Son Dakika

Son Dakika: Alanyaspor'a evinde 3-2 mağlup olan Galatasaray, kupaya veda etti

10.02.2021 22:37

Son dakika: Derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray'a kupada soğuk duş. Sarı kırmızılılar, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor tur mücadelesi verdi. Türk Telekom'da oynanan mücadelede sarı kırmızılılar, sürpriz bir skorla mağlup oldu.

Alanyaspor'a turu getiren goller, 31. dakikada ve 48. dakikada penaltı vuruşu sonrası Babacar ile 41. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Galatasaray'ın gollerini ise 83. dakikada Mostafa Mohamed ve 90+5'te Gedson Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi, adını yarı finale yazdırırken Galatasaray çeyrek finalde kupaya veda etti. Aytemiz Alanyaspor, yarı finalde Demir Grup Sivasspor- Antalyaspor maçının galibiyle final mücadelesi verecek.

Son Dakika: Alanyaspor'a evinde 3-2 mağlup olan Galatasaray, kupaya veda etti

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Son Dakika Spor Son Dakika: Alanyaspor'a evinde 3-2 mağlup olan Galatasaray, kupaya veda etti - Son Dakika Spor


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