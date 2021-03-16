Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor - Son Dakika

Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor

16.03.2021 10:05
Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor, System.String[]

Son dakika haberler... Aytemiz Alanyaspor bu sezon 3'üncü kez Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Aytemiz Alanyaspor bu sezon 3'üncü kez Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak iki Akdeniz temsilcisi, geçen sezon da kupada yarı finalde rakip olmuştu. Alanyaspor bu sezon 3'üncü kez karşılaşacağı rakibini yenerek kupada adını finale yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor yarın deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta lig maçında evinde ağırladığı rakibini 4-0'lık net skorla geçen Alanyaspor, ilk yarı Antalya'da oynanan maçta da 2-0 galip gelmişti. Kupa maçında da yarın Antalyaspor Stadı'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek rakiplerin maçında düdük Mustafa Öğretmenoğlu'nda olacak. Bu sezon rakibine karşı mağlubiyet almayan ve her iki maçta da gol yemeden karşılaşmayı tamamlayan Alanyaspor, kupa yarı finalinde de rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor.

GOL ATAN YEMEDEN MAÇI TAMAMLIYORİki rakip arasında oynanan son 8 resmi maçta 3 maçı Antalyaspor, 4 maçı Alanyaspor kazanırken 1 karşılaşmada rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu oynanan 8 maçtaki en ilginç istatistik ise galip gelen tarafın o maçta hiç gol yememiş olması. Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada da iki takım birbirine gol atma başarısı gösteremedi. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yine iki Antalya ekibi karşı karşıya gelirken çift maç eleme sistemiyle oynanan karşılaşmaların ikisini de 1-0 ve 4-0'lık skorlarla Aytemiz Alanyaspor aldı.HEDEF KUPAYI KALDIRMAKLigde rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aytemiz Alanyaspor, kupada da rakibini geçerek finale çıkmak ve finalde kupayı Alanya'ya getirmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile finale kadar gelen turuncu yeşilli takım bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yine aynı başarılı grafiği yakaladı ve hem ligde hem kupada iyi sonuçlar elde ediyor. Atan'ın öğrencileri geçen sezon şansız şekilde kaybettikleri kupayı Alanya'ya getirerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza atmak istiyor.ALANYASPOR ÇIKTIĞI MAÇLARDA TEK GOLLE YETİNMİYORLigin en beğenilen futbolunu oynayan takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor'da takımın en golcü ismi 10 golle Davidson oldu. Onu 8 golle Khouma Babacar takip ederken, kupada turuncu yeşillilerin en golcü ismi 4 golle Babacar oldu. Onu 2 golle Mustafa Pektemek ve 1'er golle Salih Uçan, Davidson, Steven Caulker, Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro takip etti.Öte yandan turuncu yeşilli takım sahaya koyduğu performansla ve hırslı oyunuyla herkesin de beğenisini topluyor. Oynadığı maçlarda genelde topa daha çok sahip olan, duran toplarda oldukça etkili, kısa ve etkili paslarla oynayan Alanyaspor, kontra ataklardan sık sık gol bulan bir takım. Kupada da oldukça iyi bir performans sergileyen turuncu yeşilliler bu sezon 5'inci turda girdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk rakibi Adanaspor'u 5-1, son 16 turunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-1 ve çeyrek finalde Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.ALANYASPOR'DA SAKAT VE CEZALI YOKAlanyaspor'da kupa yarı finali öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Ahmet Gülay takımla çalışmalara başladı. Çağdaş Atan'ın bu maça ideale yakın kadroyla çıkması beklenirken, sakatlıktan çıkan Caulker yerine yine Fatih'e şans vermesi bekleniyor. Onun dışında ilk 11'de pek bir değişiklik yapması beklenmeyen Atan'ın lig maçında bazı oyuncuları kupa yarı finali için dinlendirdiği düşünülüyor.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle: "Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar"SAKAT: YokCEZALI: Yok

Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor
Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor
Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor
Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor
Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor - Son Dakika Spor


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