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Son Dakika | ALAŞEHİR'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

Son Dakika | ALAŞEHİR'DE ORMAN YANGINI

05.08.2021 17:28

Son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın vatandaşların desteği ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın vatandaşların desteği ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 dekar ormanlık alan yanarak zarar gördü.

Soğukyurt Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alaşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlarında destek verdiği yangın, 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Öte yandan, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangında 1 dekarlık ormanlık alan yanarak zarar gördü.

İLK MÜDAHALEYİ KÖYLÜLER YAPTI

Yangını erken fark edip anında müdahale edildiğini söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Çok büyük bir tehlikeyi erken farkına vararak bertaraf etmiş olduk. Uyarılarımız sonuç verdi, köylülerimiz tankerleri dolu, taralları dolu vaziyette beklediler. Erken gördükleri dumana anında müdahale ettiler. Sonra da itfaiye, orman ve belediye ekiplerimiz müdahale ederek, yangını söndürdüler. Orman yangını 50 metre ilerlemeden söndürüldü, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Soğukyurt Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Acar, Duman çıktığını gördüm, hemen bağırarak komşulara haber verdim, su tankerimi açarak müdahale ettim 'diye konuştu.

Son Dakika | ALAŞEHİR'DE ORMAN YANGINI
Son Dakika | ALAŞEHİR'DE ORMAN YANGINI
Son Dakika | ALAŞEHİR'DE ORMAN YANGINI
Son Dakika | ALAŞEHİR'DE ORMAN YANGINI

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ALAŞEHİR'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika


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