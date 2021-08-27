Son dakika! Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

Albaraka Türk tarafından 2005 yılından bu yana üç yılda bir geleneksel olarak düzenlenen "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya, Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Albaraka Türk'ün geçtiğimiz yıl vefat eden onursal başkanı Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına düzenlenen yarışmaya, 15 farklı ülkeden 198 yarışmacı katıldı.

Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarının gelişmesine katkı sağlamak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada kadim Türk sanatını tanıtmak hedefi doğrultusunda 2005 yılından bu yana her yarışmada farklı bir temada düzenlediği ve bu yıl "Toplum ve Güzel Ahlak" temasıyla 6'ncısı gerçekleştirdiği "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Hasan Çelebi, Uğur Derman, Mehmet Özçay, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Savaş Çevik ve Davut Bektaş gibi dünyaca ünlü hattatlardan oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda 5 farklı kategoride yarışmacılar değerlendirildi.

Yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve 198 katılımcı eserinin değerlendirildiği yarışmada, Celi divani, Celi sülüs, Celi talik, Sülüs ve Sülüs nesih olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacının yanı sıra her bir kategori için ayrıca birer teşvik ödülü derecesi de konularak toplam 20 yarışmacı ödüle layık görüldü. Yarışmada dereceye giren 20 eserin sahibi, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Mısır, Irak, BAE, Pakistan, İran ve Yemen'den katılan yarışmacılar oldu.

"Hat sanatına gönül verenleri desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanında özellikle hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmayı, geçen yıl kaybettiğimiz onursal başkanımız Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına gerçekleştirdik. Bu anlamda da bizim için maneviyatı büyük bir yarışma oldu. Üç yılda bir düzenlediğimiz yarışmamıza hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi olması bizi her yıl bu konuda daha fazla cesaretlendiriyor ve daha çok mutlu ediyor. Bu yıl da dünyanın birçok yerinden başvurular aldık Hat sanatının dünyaca ünlü isimlerinden oluşan jürimiz tarafından 15 farklı ülkeden 198 eser değerlendirmeye alındı. Bunun sonucunda da 5 farklı kategoride ilk üç yarışmacıya ve her kategoride birer de teşvik özel ödülü olmak üzere toplam 20 eser sahibini ödüllendirdik. Albaraka Türk olarak hat sanatına gönül verenleri desteklemeye, koleksiyonumuzu zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara kültürel mirasımızı taşımaya dönük çalışma ve çabalarımıza devam edeceğiz."

6. Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması kazananları ise şu şekilde:

6. Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması kazananları İsim Soyisim Kategoriler Derece Şehir - Ülke Muhammad Hilal Celi divani 1 Endonezya Ahmed Raafat Abdel Hamid Celi divani 2 Mısır Mahfuz Zunnun Emin Celi divani 3 Türkiye Abdu Razzak Mohammad Al Mahmod Celi divani Teşvik BAE Muhammad Ali Zahid Celi sülüs 1 Pakistan Nihat Kağnıcı Celi sülüs 2 Türkiye Menaf Nam Celi sülüs 3 Türkiye Abdurrahim Kahya Celi sülüs Teşvik Türkiye Sevim Şirikçi Celi talik 1 Türkiye Abdullah Eren Celi talik 2 Türkiye Farhad Yassin Nader Celi talik 3 Irak Yusuf Mazı Celi talik Teşvik Türkiye Meryem Nuruzihalilani Sülüs 1 Türkiye Ali Irani Sülüs 2 İran Ahmet Ali Namazi Sülüs 3 İran Abdulwahab Alı Hasan Sülüs Teşvik Yemen Hakan Arslan Sülüs nesih 1 Türkiye Abdulwahab Alı Hasan Sülüs nesih 2 Yemen Seerwan kamal Alı Barzanjı Sülüs nesih 3 Irak Yassir Mahmod Mohammad Sülüs nesih Teşvik BAE

Son Dakika

Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı

Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı

63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti

Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi

İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım

2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı

Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler

Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı