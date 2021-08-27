Üye Girişi
Son dakika! Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

Son dakika! Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu

27.08.2021 15:19
Son dakika! Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu, System.String[]

Son dakika haberi: Albaraka Türk tarafından 2005 yılından bu yana üç yılda bir geleneksel olarak düzenlenen "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Albaraka Türk tarafından 2005 yılından bu yana üç yılda bir geleneksel olarak düzenlenen "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya, Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Albaraka Türk'ün geçtiğimiz yıl vefat eden onursal başkanı Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına düzenlenen yarışmaya, 15 farklı ülkeden 198 yarışmacı katıldı.

Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarının gelişmesine katkı sağlamak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada kadim Türk sanatını tanıtmak hedefi doğrultusunda 2005 yılından bu yana her yarışmada farklı bir temada düzenlediği ve bu yıl "Toplum ve Güzel Ahlak" temasıyla 6'ncısı gerçekleştirdiği "Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Hasan Çelebi, Uğur Derman, Mehmet Özçay, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Savaş Çevik ve Davut Bektaş gibi dünyaca ünlü hattatlardan oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda 5 farklı kategoride yarışmacılar değerlendirildi.

Yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve 198 katılımcı eserinin değerlendirildiği yarışmada, Celi divani, Celi sülüs, Celi talik, Sülüs ve Sülüs nesih olmak üzere toplam 5 ayrı kategoride dereceye giren ilk üç yarışmacının yanı sıra her bir kategori için ayrıca birer teşvik ödülü derecesi de konularak toplam 20 yarışmacı ödüle layık görüldü. Yarışmada dereceye giren 20 eserin sahibi, Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Mısır, Irak, BAE, Pakistan, İran ve Yemen'den katılan yarışmacılar oldu.

"Hat sanatına gönül verenleri desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanında özellikle hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışmayı, geçen yıl kaybettiğimiz onursal başkanımız Şeyh Salih Abdullah Kamil anısına gerçekleştirdik. Bu anlamda da bizim için maneviyatı büyük bir yarışma oldu. Üç yılda bir düzenlediğimiz yarışmamıza hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi olması bizi her yıl bu konuda daha fazla cesaretlendiriyor ve daha çok mutlu ediyor. Bu yıl da dünyanın birçok yerinden başvurular aldık Hat sanatının dünyaca ünlü isimlerinden oluşan jürimiz tarafından 15 farklı ülkeden 198 eser değerlendirmeye alındı. Bunun sonucunda da 5 farklı kategoride ilk üç yarışmacıya ve her kategoride birer de teşvik özel ödülü olmak üzere toplam 20 eser sahibini ödüllendirdik. Albaraka Türk olarak hat sanatına gönül verenleri desteklemeye, koleksiyonumuzu zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara kültürel mirasımızı taşımaya dönük çalışma ve çabalarımıza devam edeceğiz."

6. Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması kazananları ise şu şekilde:

6. Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması kazananları

İsim Soyisim

Kategoriler

Derece

Şehir - Ülke

Muhammad Hilal

Celi divani

1

Endonezya

Ahmed Raafat Abdel Hamid

Celi divani

2

Mısır

Mahfuz Zunnun Emin

Celi divani

3

Türkiye

Abdu Razzak Mohammad Al Mahmod

Celi divani

Teşvik

BAE

Muhammad Ali Zahid

Celi sülüs

1

Pakistan

Nihat Kağnıcı

Celi sülüs

2

Türkiye

Menaf Nam

Celi sülüs

3

Türkiye

Abdurrahim Kahya

Celi sülüs

Teşvik

Türkiye

Sevim Şirikçi

Celi talik

1

Türkiye

Abdullah Eren

Celi talik

2

Türkiye

Farhad Yassin Nader

Celi talik

3

Irak

Yusuf Mazı

Celi talik

Teşvik

Türkiye

Meryem Nuruzihalilani

Sülüs

1

Türkiye

Ali Irani

Sülüs

2

İran

Ahmet Ali Namazi

Sülüs

3

İran

Abdulwahab Alı Hasan

Sülüs

Teşvik

Yemen

Hakan Arslan

Sülüs nesih

1

Türkiye

Abdulwahab Alı Hasan

Sülüs nesih

2

Yemen

Seerwan kamal Alı Barzanjı

Sülüs nesih

3

Irak

Yassir Mahmod Mohammad

Sülüs nesih

Teşvik

BAE

Albaraka Türk, Türkiye, Irak, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı 16:35 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti 16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi 15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım 15:25 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı
Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı 14:11 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
16:09 Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu
16:02 63 yıldır evli olan çift, yarım saat arayla hayatlarını kaybetti
15:55 Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor
15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
15:24 İkinci kez koronaya yakalandığı iddia edilen Gülben Ergen'den açıklama: Tekrar korona olmadım
15:24 Başkan Ali Koç'tan iddialı Avrupa Ligi yorumu: Gruptan rahat çıkarız
15:22 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış
15:06 Olympiakos yöneticisinden, Fenerbahçe'ye ve hocasına övgü: Üst tura çıkacaklardır
İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek İSKİ'ye olan borcu olanlara fırsat! 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek         
16:43
Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Sergen Yalçın, aradığı aşkı Ukraynalı sevgilisinde de bulamadı! Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü         
16:17
Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu Son Dakika: Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu belli oldu         
16:10
Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor         
15:56
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor         
15:45
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 16:47:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement