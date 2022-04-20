Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA

20.04.2022 15:18

Son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da Murat ve Remziye Çalış çiftinin SMA hastası kızları Nilay (3) için, bir yakınları tarafından Almanya'da restorana konulan bağış kumbarası çalındı.

ADIYAMAN'da Murat ve Remziye Çalış çiftinin SMA hastası kızları Nilay (3) için, bir yakınları tarafından Almanya'da restorana konulan bağış kumbarası çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Nilay'ın babası Murat Çalış, "Bu durumu anlatacak kelimeler bulamıyorum" dedi.

SMA tanısı konulan Nilay Çalış'ın tedavisi için ihtiyaç duyulan paranın toplanması için ailenin başvurusu üzerine Adıyaman'da valilik izniyle kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında aileye destek olmak için Almanya'nın Duisburg kentinde bir Türk vatandaşı tarafından işletilen restorana da Çalış'ın yakınlarının desteğiyle kumbara konuldu. Nilay bebeğin durumundan haberdar olanlar, tezgahtaki kumbaraya para atarak destek oldu. İçerisinde yaklaşık 3 bin euro bulunan kumbara, restorana müşteri gibi gelen kişi tarafından çalındı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alman güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Olayı haber alan Nilay bebeğin babası duruma tepki gösterdi. Murat Çalış, "Biz evladımızı sağlığına kavuşturabilmek için mücadele ederken, böyle bir vicdansızlık ile karşılaştık. Bu durumu anlatacak kelimeler bulamıyorum. Bir can söz konusu ve bu kumbarayı çalan kişinin de evladı olabilirdi" dedi.

Nilay bebeğin annesi Remziye Çalış da kumbaranın çalınmasına tepki göstererek, SMA hastalarına destek çağrısı yaptı.

Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA
Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ALDIĞI TELEFONU BEĞENMEYİP GERİ GETİREN MÜŞTERİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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